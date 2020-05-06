РИАМО - 6 мая. Московские медработники в прошлом месяце бесплатно оставляли автомобили на городских парковках более 1,5 тысяч раз, такая возможность появилась у них с 13 апреля, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Парковка для медиков во время пандемии стала бесплатной не только на всех улицах Москвы, но и на плоскостных парковках со шлагбаумом.

«Во время режима повышенной готовности необходимо поддерживать людей, которые продолжают работать и вносить свой вклад в борьбу с распространением инфекции. В первую очередь, это работники медучреждений, помогающие пациентам. Кроме того, с 3 мая бесплатно парковаться могут также волонтеры, доставляющие товары первой необходимости жителям столицы, которым нужно оставаться дома», – отметили в «Московском паркинге».

В случае возникновения вопросов, связанных с бесплатной парковкой для медиков, следует обращаться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы по номеру +7 (495) 870-72-95.

Чтобы волонтер мог пользоваться уличными парковками и парковками со шлагбаумом бесплатно, ему нужно обратиться в волонтерскую организацию, в которой он зарегистрирован – в ГБУ «Мосволонтер» по номеру телефона 8-999-898-16-18 или ГБУ «Моя Карьера» по номеру телефона 8-495-870-44-44.

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них в Москве — 5858 случаев инфицирования. За весь период в России зарегистрировано 165 929 случаев заражения, а в столице — 85 973 случая.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве не планируют ослаблять режим самоизоляции с 12 мая. Его соблюдение позволит возобновить работу большего числа предприятий в столице.

- Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется



В течение последних двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар. Это говорит о некой стабилизации ситуации

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы. Это даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.