РИАМО - 6 мая. Врач, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что самоизоляция негативно отражается на психическом состоянии людей и на экономике, в связи с чем он посоветовал не делать из коронавируса фетиш и возвращаться к нормальной жизни, сообщает Федеральное агентство новостей.

Доктор предлагает перестать прятаться от инфекции по домам, а вернуться к обычной жизни, но при этом соблюдая дистанцию и правила гигиены.

«Поймите, это (самоизоляция – ред.) самый безумно дорогой вариант, который только можно придумать. Им никогда никто не пользовался, даже в библейские времена», - сказал Онищенко.

По его словам, коронавирус в организме вырабатывает иммунитет, и вскоре у большинства людей к нему выработаются антитела.

Также Онищенко рассказал, что у 30% населения может быть серьезные психологические отклонения из-за стресса, который вызван со страхом потерять работу, заразиться и остаться без денег.

Он считает, что нужно возвращаться к привычной жизни, но с оглядкой на коронавирус.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве не планируют ослаблять режим самоизоляции с 12 мая. Его соблюдение позволит возобновить работу большего числа предприятий в столице.

- Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется



В течение последних двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар. Это говорит о некой стабилизации ситуации

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы. Это даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.