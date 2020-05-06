РИАМО - 6 мая. В подмосковном Одинцовском округе началась проверка по факту смерти 52-летнего местного жителя, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в среду на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом лежал пистолет Glock.

«В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр, опрашиваются родственники. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, погибшим является предприниматель Дмитрий Босов. Он занимал 86-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes.