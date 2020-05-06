РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 мая. Пенсионеры Котельников могут обратиться к волонтерам за помощью в оформлении цифровых пропусков во время режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Пенсионеры Котельников могут оформить разовый пропуск для поездки на дачу, администрация окажет всю необходимую помощь. Волонтеры города уже имеют большой опыт работы с соблюдением всех правил», - говорится в сообщении.

Жителей Котельников просят сообщать о тех, кому нужна помощь в оформлении пропусков, по телефонам: 8(916)990-15-35 или 8(498)742-20-00.

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