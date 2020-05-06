РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Сотрудники управляющих компаний Подольска в среду приступили к установке табличек с QR-кодами, рассказывающих о героях Великой Отечественной войны или событии, в честь которых названы улицы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду, 6 мая, в городском округе Подольск стартовало одно из важных событий в преддверии праздника Великой Победы — началась установка табличек с QR-кодами на фасадах домов, расположенных на улицах, названия которых связаны с историей Великой Отечественной войны. Проводят данные работы управляющие компании», - говорится в сообщении.

Таблички будут установлены на 26 улицах. Это улица 43 Армии, бульвар 65-летия Победы, улицы Татьяны Барамзиной, Батырева, Генерала Варенникова, Ватутина, Володи Дубинина, Маштакова, Госпитальная, Архивный проезд, Пантелеева, Подольских Курсантов, Филиппова, Генерала Стрельбицкого, Генерала Смирнова, Чистова, Победы в городе Подольске, Лобачева, Победы в микрорайоне Климовск, Лапшенкова, Виктора Талалихина и другие.

QR-код с таблички даст возможность любому желающему узнать подробно о герое или событии, в честь которых названа улица, когда это произошло, почему она названа именно так. Для этого достаточно отсканировать QR-код на телефон и прочитать историческую справку, перейдя по ссылке.

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