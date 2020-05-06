РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Сотрудники управляющих компаний Подольска в среду приступили к установке табличек с QR-кодами, рассказывающих о героях Великой Отечественной войны или событии, в честь которых названы улицы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«В среду, 6 мая, в городском округе Подольск стартовало одно из важных событий в преддверии праздника Великой Победы — началась установка табличек с QR-кодами на фасадах домов, расположенных на улицах, названия которых связаны с историей Великой Отечественной войны. Проводят данные работы управляющие компании», - говорится в сообщении.
Таблички будут установлены на 26 улицах. Это улица 43 Армии, бульвар 65-летия Победы, улицы Татьяны Барамзиной, Батырева, Генерала Варенникова, Ватутина, Володи Дубинина, Маштакова, Госпитальная, Архивный проезд, Пантелеева, Подольских Курсантов, Филиппова, Генерала Стрельбицкого, Генерала Смирнова, Чистова, Победы в городе Подольске, Лобачева, Победы в микрорайоне Климовск, Лапшенкова, Виктора Талалихина и другие.
QR-код с таблички даст возможность любому желающему узнать подробно о герое или событии, в честь которых названа улица, когда это произошло, почему она названа именно так. Для этого достаточно отсканировать QR-код на телефон и прочитать историческую справку, перейдя по ссылке.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (1/12)
1. «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза». Кто первым сообщил о начале войны по радио 22 июня 1941 года?
Верно, в октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
2) В 50 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
3) В 11 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (4/12)
4. Какие населенные пункты в Московской области удостоены звания «Город воинской славы» за мужество оборонявших их жителей?
Верно. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно. Кроме Береста, Егорова и Кантарии также называют фамилии Провоторова, Булатова, Сорокина и других.
2) Антоненко, Веретенников и Ломидзе
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
3) Смирнов и Васильченко
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (10/12)
10. Вопрос с подвохом. Когда закончилась Великая Отечественная война?
Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число). Так что все три даты можно считать верными.
2) 8 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
3) 9 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (11/12)
Поздравляем! Ты ответил правильно на большинство вопросов. Возможно, история военных событий и исторические реконструкции – твое хобби. Или ты – учитель истории и у тебя к этой теме профессиональный интерес.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии