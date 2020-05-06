РИАМО – 6 мая. На данный момент в Федеральную налоговую службу (ФНС) поступило свыше 60 тысяч заявок от российских компаний для получения субсидий на выплату зарплаты в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщил в среду руководитель ФНС Даниил Егоров.

«И последние – это поручения по субсидиям работодателям, которые нам необходимо было реализовать. Постановление правительства вышло 24 числа. Мы развернули все механизмы предоставления субсидий 1 мая. <…> На сегодня нам подали заявления 60 623 компании, соответствует критериям 46 386 компаний», - сказал Егоров.

Он напомнил что под эти субсидии попадают компании, которые включены в реестр малого и среднего предпринимательства, а также осуществляющие свою деятельность в пострадавших отраслях и не находятся в процессе ликвидации.

«Таким образом, к ним относится более 1,2 миллиона компаний, в которых работают более 4 миллионов человек. Это также относится к самим индивидуальным предпринимателям, то есть не только к их сотрудникам, но субсидия распространяется и на них тоже», - добавил Егоров.

Из-за коронавируса целые отрасли оказались закрыты. Правительство разработало комплекс мер поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии.

В России на сегодня выявлено 165 929 случаев заражения данной инфекцией, выздоровели 21 327 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве не планируют ослаблять режим самоизоляции с 12 мая. Его соблюдение позволит возобновить работу большего числа предприятий в столице.

- Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется



В течение последних двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар. Это говорит о некой стабилизации ситуации

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы. Это даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.