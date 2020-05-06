РИАМО - 6 мая. С 8 мая температура воздуха в Москве будет на 2 градуса ниже климатической нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

В предпраздничный день столбики термометров в столице опустятся до отметки плюс 15-17 градусов.

«В Центральную Россию похолодание придет гораздо раньше», — отмечается в материале.

В четверг, 7 мая, в Москве ожидаются ливни, грозы и шквалистое усиление ветра.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе по 8 мая из-за порывистого ветра, грозы и дождя.