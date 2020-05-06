РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 мая. На улице Академика Жукова в Дзержинском загорелся заброшенный деревянный частный дом, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

Пожар произошел в среду вечером.

«По адресу: Дзержинский, улица Академика Жукова, дом №19А загорелся заброшенный дом. Сейчас горит 2 и 3 этажи. Строение деревянное, гореть будет долго», - сказал Иванов.

Он добавил, что в тушении возгорания участвуют четыре единицы техники.