РИАМО – 6 мая. Важные управленческие решения в садоводческих товариществах могут в скором времени разрешить принимать дистанционно, сообщает Федеральное агентство новостей.

С таким предложением выступил первый заместитель председателя Московской областной думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в онлайн-эфире медиагруппы «Патриот».

«Есть проблема этого года — это вопрос голосования. У нас не проведены многие общие собрания в садоводческих некоммерческих товариществах. Это вопросы членских взносов, вопросы бюджетов, вопросы избрания председателей. Это связано с коронавирусом», - подчеркнул Чаплин.

Он отметил, что настаивает на срочном принятии изменений в федеральный «дачный закон», которые позволят в режиме онлайн принимать решения по этим основным вопросам.

Чаплин подчеркнул, что соответствующая инициатива направлена на рассмотрение в Государственную думу. По его словам, хорошая погода и возможность комфортно пережить самоизоляцию увлекли москвичей на дачи раньше обычного.

«У нас традиционно большой поток в конце апреля — начале мая. Правда, в этом году мы заметили, что большое количество дачников отправилось туда значительно раньше — в начале апреля. Как мы видим, больше трети дачников, которые традиционно выезжали на майские праздники, уже были на дачах», — сказал он.

С 1 января 2019 года в России вступил в силу «дачный закон», призванный расширить полномочия садоводов и огородников. Владельцы садовых участков теперь могут регистрироваться в своих домах, если они соответствуют требованиям для постоянного проживания. Эксперты дают различные оценки эффективности закона в существующей редакции.