В среду президент России Владимир Путин провел совещание по реализации мер поддержки и постепенному снятию ограничений в связи с коронавирусом. Он призвал не делать резких шагов и следовать рекомендациям Роспотребнадзора. В Москве первыми возобновят работу промпредприятия и стройки, а вот самоизоляцию и запрет на работу сферы услуг пока не снимают. Подробнее об этом – в материале РИАМО.

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Выход в три этапа

Ранее Владимир Путин поручил к 5 мая разработать рекомендации по параметрам постепенного выхода из режима ограничений. Главам регионов теперь предстоит самостоятельно, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, выработать свои планы действий на период после 11 мая.

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа. Для принятия решений следует оценивать три основных показателя: темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд, показатель охвата тестирования. Решение о послаблениях принимает глава региона по предложению главного санитарного врача. При этом, в случае необходимости, режим ограничений может быть возобновлен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Для предприятий всех сфер подготовлены специальные инструкции.

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Промпредприятия и стройки заработают первыми

сайт мэра Москвы

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 12 мая в столице заработают все промышленные и строительные предприятия. Благодаря этому смогут выйти на работу около 500 тысяч жителей.

Многие промпредприятия временно не работали с 28 марта из-за коронавируса, также было приостановлено большинство строек, кроме строительства медицинских объектов. В период всеобщей самоизоляции не прекращали работу лишь организации жизнеобеспечения города, транспорт, продуктовые магазины, аптеки и прочие.

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Салоны красоты пока закрыты

Послабления не коснутся сферы услуг, в том числе салонов красоты.

«Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности для открытия сферы услуг», – сказал Собянин.

По его словам, выход из режима самоизоляции для этого вида деятельности будет жестко контролироваться санитарными врачами.

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Самоизоляция сохранится

Режим самоизоляции в Москве пока также не будет ослаблен, заявил мэр. По его словам, выход из него планируется разделить на две части, первой заработает сфера услуг.

При этом в последние две недели в столице наблюдается «некая стабилизация ситуации» с распространением коронавируса, отметил Собянин. В городе не растет число госпитализаций с COVID-19 и тяжелых больных в стационарах. Так, за последние сутки в Москве выявили 5858 случаев заражения COVID-19, за весь период – 85 973 случая.

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