РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мая. Жители Люберец 9 мая смогут принять участие в акции «Фонарики Победы», для этого нужно будет в условленное время зажечь свечу или фонарик, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

По всей России 9 мая пройдет акция «Фонарики Победы».

«Жители Люберец могут также принять в ней участие. 9 мая в 22:00 в знак памяти нужно подойти к окну и зажечь «фонарики». Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов», - говорится в сообщении.

Цель акции «Фонарики Победы» - почувствовать и продемонстрировать единение в момент, когда жители Люберец не могут выйти на улицу вместе с Бессмертным полком, но есть возможность одновременно зажечь свет памяти и благодарности в День Победы.

«Выкладывайте фото в своих соцсетях с хештегом #ФОНАРИКИПОБЕДЫМО», - заключается в материале.

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