РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мая. Сотрудники Дворца культуры «Балашиха» пригласили жителей округа на концерт «Победа в сердце каждого из нас» к 75-летию Победы, который состоится 8 мая в режиме онлайн, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех на онлайн-концерт «Победа в сердце каждого из нас» Дворца культуры «Балашиха» 8 мая. Трансляция будет проходить на стене нашей группы #дкбалашиха», - говорится в сообщении.

Начало трансляции в 18:00.

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