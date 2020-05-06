РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мая. Улицы подмосковных Люберец ко Дню Победы украсят 461 флагом, установят 8 флаговых конструкций, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Ко Дню Победы на территории городского округа будет установлено 8 флаговых конструкций, 81 консоль вдоль дорог, размещен 461 флаг. Также в рамках партийного проекта «Единой России» многоквартирные дома будут украшены георгиевскими лентами, балконы - триколорами», - сказал Ружицкий.

Кроме того, накануне 75-й годовщины Победы в округе проводится косметический ремонт памятных мест.

«В этом году приводим в порядок 17 памятных мест, каждое из них - для уборки и содержания - закреплено за управляющими организациями, предприятиями и школами», - уточнил глава Люберец.

Всего на территории округа расположено 38 мемориальных сооружений и 9 воинских захоронений.

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