РИАМО - 6 мая. Жителям Балашихи предложили 9 мая присоединиться к Всероссийской музыкальной акции «Окно в Победу» и спеть песню Давида Тухманова «День Победы», сообщается на странице администрации Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции в регионе до 11 мая действует режим самоизоляции. В этом году праздничные мероприятия в Балашихе будут проводить онлайн. Для жителей округа организуют трансляцию.

«Идея акции заключается в том, чтобы профессиональные музыканты и неравнодушные граждане с балконов и окон пели песню Давида Тухманова «День Победы». Свое видео можно также выложить в социальных сетях с хештегом #окнопобеды», - говорится в сообщении.

Участниками акции, которая начнется в 12:00, также станут воспитанники детских школ искусств городского округа.

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