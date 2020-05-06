РИАМО – 6 мая. В банках России наблюдается ежесуточное увеличение запросов от бизнеса на кредиты для выдачи зарплат, их число увеличивается на 2 тысячи заявок в день, при этом количество одобренных заявок стало отставать от числа поступивших обращений, сообщил исполняющий обязанности председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.

«Динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается, если говорить по заявкам, примерно на 2 тысячи заявок в сутки. Мы уже вышли перед праздниками почти на 80 миллиардов суммарного объема этих заявок. Это достаточно много. Это больше, чем мы предполагали. Мы видим, что при сохранении такого темпа те лимиты, которые мы себе установили, будут выбраны где-то уже к середине, в крайнем случае - в 20-х числах мая», - сказал Белоусов.

При этом он заметил, что количество одобренных заявок в банках стало постепенно отставать от числа поступивших обращений. Он считает, что это связанно с техническими причинами.

По его словам, Россия вступает в сложный период с точки зрения экономики на фоне распространения коронавируса.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве не планируют ослаблять режим самоизоляции с 12 мая. Его соблюдение позволит возобновить работу большего числа предприятий в столице.

- Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется



В течение последних двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар. Это говорит о некой стабилизации ситуации

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы. Это даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.