РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Жителей подмосковного Подольска приглашают к участию в акции «Поющие дома», в ходе которой все желающие могут исполнить военно-патриотические песни с балконов многоквартирных домов 9 мая, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Каждый из нас знает множество военно-патриотических песен и каждое 9 мая поет их вместе со всеми. 9 мая в 11:00 предлагаем жителям округа присоединиться к акции «Поющие дома»! Исполняйте песни времен войны с балконов и окон своих домов. Размещайте в своих социальных сетях видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны или члены его семьи исполняют песню или читают стихи о Великой Отечественной войне, и ставьте теги #ЗнатьЧтобыПомнить, #ГодПамятиИСлавы», - говорится в сообщении.

Отделение партии «Единая Россия» в Подольске приглашает жителей присоединиться и вместе поблагодарить песнями ветеранов.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>