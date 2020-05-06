РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мая. Жителей Балашихи 9 мая поздравят с Днем Победы и объявят о запланированных онлайн-мероприятиях через громкоговорители, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции в регионе до 11 мая включительно действует режим самоизоляции. В этом году праздничные мероприятия в Балашихе будут проводить в режиме онлайн. Для жителей округа организуют трансляцию.

«В громкоговорители прозвучат позывные, поздравления жителей округа с Днем Победы, анонс мероприятий, а также песня «День Победы». Начало трансляции в 10:00 от площади Славы», - говорится в сообщении.

В 2020 году исполняется 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. В честь этой даты и в целях сохранения исторической памяти указом президента Российской Федерации Владимира Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы.

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