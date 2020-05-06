РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мая. Дети из Балашихи приняли участие в патриотическом флешмобе под названием #япомнюягоржусь в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В текущем году в России будут отмечать 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника по всей стране проходят тематические мероприятия, акции и флешмобы, приуроченные к юбилею Победы.

«Дети из Балашихи читают на видео стихотворения и говорят слова благодарности ветеранам. Акция запущена в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне», - говорится в сообщении.

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