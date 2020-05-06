РИАМО - 6 мая. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский вручил ключи от квартиры участнику Великой Отечественной войны, инвалиду II группы Борису Канельскому, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Хочу поздравить Бориса Харитоновича с наступающим Днем Победы. Знаменательно, что ключи от квартиры удалось вручить перед этим праздником, ведь жилье – это немногое, чем мы можем отблагодарить фронтовиков за их подвиг в годы Великой Отечественной войны, за мирное небо, которое над нами», – сказал Спасский.

Ветеран проживает в Ленинском городском округе Подмосковья с 2014 года, с 2015 он получил гражданство РФ. Фронтовик участвовал в освобождении Западной Украины, прошел с боями Польшу, брал Варшаву, штурмовал Берлин, где в уличных боях 2 мая 1945 года был ранен и контужен.

После окончания войны Канельский получил образование и работал на шахтах Донецкого региона. В 2006 году скончалась его жена, а с 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот и началась гражданская война, ветеран с семьей дочери и внучки переехал в Видное.

«Борис Харитонович будет проживать в комплексе «Пригород Лесное». В юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне нашему поколению важно обеспечить ветеранов максимальной заботой», – добавил представитель застройщика Дмитрий Ариничев.

По причине ограничений, которые приняты в Подмосковье в связи с распространением коронавирусной инфекции, невозможно устроить торжественную передачу квартиры ветерану. Но после снятия временных ограничений, ветерана ждет праздник.

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