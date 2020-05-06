РИАМО – 6 мая. В подмосковном Реутове сотрудники управляющей компании «ЦС-Сервис» передали средства индивидуальной противоинфекционной защиты в городскую поликлинику №1, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Врачам и медсестрам сейчас тяжелее всего, ведь они находятся на передней линии фронта борьбы с коронавирусом. Мы решили поддержать врачей поликлиники №1 в Реутове, передав им дополнительные маски. При закупке одноразовых масок мы ориентировались на качество. От лица всех сотрудников управляющей компании хочу поблагодарить медиков за самоотверженный и нелегкий труд», – сказал гендиректор управляющей компании «ЦС-Сервис», депутат совета депутатов Реутова Константин Цуриков.

Он отметил, что ранее депутатами городского совета депутатов была собрана определенная сумма денег для поддержки врачей и передана в фонд социальной поддержки населения Реутова.

«В нашей поликлинике нет дефицита средств индивидуальной защиты, но такая поддержка сейчас все равно кстати. Коллектив реутовской поликлиники №1 ценит поддержку, которую оказывают предприятия и компании города. На сегодняшний день мы работаем в усиленном режиме, иногда даже без выходных. Мы настоятельно просим жителей Реутова оставаться дома – это поможет избежать распространения коронавирусной инфекции», – отметил руководитель городской поликлиники №1 Геннадий Коконин.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

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- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

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- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

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