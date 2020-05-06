РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В Подольске полицейские задержали приезжего, подозреваемого в мошенничестве на 137 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный путем злоупотребления доверием под предлогом помощи в получении разрешения на временное проживание завладел его денежными средствами. Общая сумма материального ущерба составила 137 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 40-летнего уроженца республики ближнего зарубежья. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.