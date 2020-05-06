РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» высадили 10 саженцев лип в одном из дворов на улице Школьная в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. В среду во дворе домов №№31/7 и 33 по улице Школьная были высажены 10 саженцев лип высотой более 2 метров», - говорится в сообщении.

Саженцы были закуплены муниципальным предприятием «ПКБ», а высадку проводили представители управляющей организации МУП «СЕЗ».