РИАМО - 6 мая. С апреля российское правительство направило 45,7 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В среду президент РФ Владимир Путин провел видеосовещание по вопросам реализации мер по поддержке экономики и соцсферы в условиях пандемии коронавируса.

«С 1 апреля 2020 года на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией направлено правительством 45,7 миллиарда рублей. В том числе почти 42 миллиарда - для региональных выплат медицинским работникам и почти 4 миллиарда - для сотрудников медицинских организаций. Для работников медицинских организаций силовых ведомств и других предусмотрено более 3 миллиардов рублей», - сказал Мурашко в ходе совещания.

Он также сообщил, что в связи со сложившейся эпидситуацией срок действия квалификационных категорий, который истекает до 1 января 2021 года, автоматически продлен на один год. Все связанные с квалификационными категориями выплаты и начисления будут сохранены.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве не планируют ослаблять режим самоизоляции с 12 мая. Его соблюдение позволит возобновить работу большего числа предприятий в столице.

- Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется



В течение последних двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар. Это говорит о некой стабилизации ситуации

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы. Это даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.