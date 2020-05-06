РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 мая. В городском округе Щелково идет противопожарная опашка, в этом году планируется проложить более 65 километров минерализованных полос, что позволит защитить лесные массивы в случае пожара, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Всего на территории городского округа расположено свыше 40 тысяч гектаров лесных массивов и торфяников.

«С 27 марта на территории городского округа Щелково установлен особый противопожарный режим. В этот период действует ряд ограничений для жителей и организаций», - говорится в сообщении.

Категорически запрещено использовать открытый огонь, в том числе для сжигания мусора и отходов производства, строго запрещен пал сухой травы, нельзя посещать лесные массивы при наступлении III и выше класса пожарной опасности в лесах.

При возгорании необходимо немедленно позвонить по телефону 112.