РИАМО - 6 мая. 22 пожара ликвидировали с 1 по 5 мая на землях лесного фонда Московской области на площади 36,13 гектара, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Пожары ликвидированы в Виноградовском, Егорьевском, Звенигородском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах.

«На их тушении было задействовано 118 единиц техники и 238 человек личного состава лесопожарных служб», - говорится в сообщении.

Пожары локализованы и ликвидированы в день обнаружения.

При этом в среду на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском и Подольском лесничествах I класс, в Луховицком - III класс пожарной опасности.

7 и 8 мая на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Шатурском лесничествах - II класс.