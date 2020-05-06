РИАМО - 6 мая. С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы, что даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможность для открытия сферы услуг. Но это дает возможность нам с 12 числа разрешить работу всех промышленных и строительных предприятий», - сказал Собянин.

Он добавил, что это даст возможность около 500 тысячам москвичей возобновить полноценную работу, что важно для экономики города и страны.

«Заказы московских предприятий создают около 3,5 миллионов рабочих мест по всей стране», - добавил Собянин.

При этом режим самоизоляции ослаблен не будет.

Ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса в Москве временно была приостановлена работа большинства предприятий и организаций, было заморожено большинство строек.

В столице действует режим повышенной готовности из-за Covid-19.

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы, что даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.