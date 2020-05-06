РИАМО – 6 мая. Показатели по налогам в апреле в России снизились на 30%, при этом по налогу на доход физических лиц (НДФЛ) они упали только на 14%, сообщил в среду руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

«Апрельские показатели по налогам упали на 30%. Естественно наибольшее падение дали углеводороды, то есть налог на добычу полезных ископаемых. При этом, если обратить внимание на НДФЛ, то он упал на 14%, при том что он, по сути, выплачивается одновременно с выплатой заработной платы», - сказал Егоров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава ФНС отметил, что на сегодняшний день на розничном рынке, где был принят первый удар от ограничительных мер из-за короновируса, не работает более 36% компаний, поэтому выручка упала на 25%.

В регионах РФ действуют ограничительные меры из-за коронавируса. Были закрыты целые отрасли. Граждане должны соблюдать режимы самоизоляции — не выходить из дома без острой нужды.

В России выявлено 165 929 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 21 327 пациентов.

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы, что даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.