РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. Береговую полосу вдоль реки Борисовки в городском округе Мытищи очистили от мусора, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

«В контрольное управление поступило обращение жителя с жалобой на мусор на береговой линии реки Борисовки. Экологи управления выехали на водный объект, где в результате осмотра выявлена проблема - замусоривание береговой полосы и водной акватории», - говорится в сообщении.

Проблему решили в течение нескольких дней с привлечением сотрудников МКУ «Леспаркхоз». Исполняя муниципальное задание, они привели территорию в надлежащее состояние.