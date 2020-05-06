РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. Береговую полосу вдоль реки Борисовки в городском округе Мытищи очистили от мусора, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.
«В контрольное управление поступило обращение жителя с жалобой на мусор на береговой линии реки Борисовки. Экологи управления выехали на водный объект, где в результате осмотра выявлена проблема - замусоривание береговой полосы и водной акватории», - говорится в сообщении.
Проблему решили в течение нескольких дней с привлечением сотрудников МКУ «Леспаркхоз». Исполняя муниципальное задание, они привели территорию в надлежащее состояние.
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