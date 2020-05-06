РИАМО - 6 мая. С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 6,2% годовых, на вторичном рынке — от 8,1%, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0,4 процентного пункта. Снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит до 0,5 процентного пункта», - говорится в сообщении.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик». Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 6,2%.

Также Сбербанк на базе сервисов ДомКлик готовит специальные решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.

Оформить ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.