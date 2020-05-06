РИАМО - 6 мая. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу, и об этом рано пока говорить, так как наблюдается ежедневный прирост выявленных случаев инфицирования, сообщает kp.ru.

«Я думаю, что вопрос плато или не плато - здесь ответ простой, поскольку прирост идет ежедневный, поэтому это еще не плато...» — сказал Мурашко.

Он считает, что пока про плато говорить рано.

По его словам, плато может наступить в разное время в регионах России, так как в каждом субъекте наблюдается своя эпидемиологическая обстановка.

Ежедневный прирост выявленных случаев коронавируса установился на отметке 10,5 тысячи в сутки на протяжении четырех дней, при этом он продолжает увеличиваться.

Россия вошла в топ-5 стран по количеству случаев коронавирусной инфекции.

В России за сутки выявили 10559 случаев заражения Covid-19 в 82 регионах страны, за весь период зарегистрировано 165 929 случаев. 1 537 пациентов скончались, 21327 человек выздоровели.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы, что даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.