РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мая. Жителям подмосковного Красногорска предложили спеть песни о Великой Отечественной войне в рамках акции ко Дню Победы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Молодежная кооперация «Молодой Красногорск» и Молодежный центр запускают акцию «Песни победы». Принять в ней участие просто: выбрать одну или сразу две песни «Катюша» и «Путь-дорожка фронтовая», записать ее на видео - всю или только несколько строчек, отправить это видео в сообщения в Instagram-аккаунте @molodoy.krasnogorsk или на почту: khaneefive@yandex.ru», - говорится в сообщении.

При записи видео важно держать камеру горизонтально и снимать на основную камеру для наилучшего качества. А еще нужно петь в микрофон наушников, если такой имеется.

«Ждем ваши видео, друзья!» - заключается в материале.