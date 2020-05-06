РИАМО - 6 мая. Операторы Системы-112 Московской области приняли и обработали свыше 3 миллионов вызовов с начала 2020 года, большинство звонков касались медпомощи, говорится в сообщении пресс-службы Системы-112 Московской области

«Большинство обращений, более 70%, приходится на скорую медицинскую помощь, более 20% - вызовы полиции и ГИБДД, остальные 10% адресуются службе пожарной охраны, аварийной газовой и другим службам», - говорится в сообщении.

Из-за распространения коронавируса значительно возросла нагрузка на операторов Системы-112 региона. Они работают в усиленном режиме.

Раньше ежедневно в региональную Систему-112 поступало порядка 20 тысяч вызовов от жителей и гостей региона, а сейчас этот показатель вырос до 28 тысяч.

На данный момент в Системе-112 Подмосковья большое внимание уделяется помощи пожилым людям, и особенно ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны.

В случае необходимости в зависимости от ситуации и к ним направляются врачи, сотрудники социальной защиты, члены волонтерских организаций. Вся необходимая помощь оказывается оперативно.

Чтобы повысить скорость обработки вызовов, в настоящее время ежесуточно работает около 400 операторов. В каждой смене также организовано дежурство операторов-психологов, сурдопереводчиков и лингвистов.

Система-112 Московской области работает на территории региона с 1 июня 2015 года. За это время принято и обработано более 39 миллионов вызовов.

Жители и гости Подмосковья могут обратиться в региональную Систему-112 пятью различными способами: позвонить по телефону, отправить СМС-сообщение на номер 112, через мобильное приложение службы спасения «112МО», с помощью программы видеосвязи Skype и сообщить о происшествии посредством системы «Эра-Глонасс».