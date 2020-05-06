РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. В поселке Пироговский подмосковных Мытищ восстанавливают праздничные конструкции, выведенные из строя сильными порывами ветра, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В преддверии Дня Победы праздничные конструкции в количестве 8 штук были установлены на опорах по периметру центрального сквера в поселке Пироговский городского округа Мытищи. 5 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями, сильными порывами ветра, конструкции были выведены из строя: из них четыре сорвало ветром, две - сломались и перевернулись. Две выдержали порывы. В настоящее время выведенные из строя конструкции демонтированы», - говорится в сообщении.

После приведения конструкций в надлежащее состояние они будут заново установлены.