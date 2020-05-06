РИАМО - 6 мая. Свыше 1,1 тысячи человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией в России находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в это число входят четверо детей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В среду президент РФ Владимир Путин проводит видеосовещание по вопросам реализации мер по поддержке экономики и соцсферы в условиях пандемии коронавируса. Также обсуждаются предложения по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений.

«Сегодня в Российской Федерации зарегистрировано более 165 тысяч человек с новой коронавирусной инфекцией. В стационарах страны с подтвержденным или предположительным диагнозом сегодня находятся около 80 тысяч человек, в том числе 1133 человека на ИВЛ, включая четырех детей», - сказал Мурашко в ходе совещания.

По его словам, медицинскую помощь коронавирусным больным оказывают более 110 тысяч врачей, 236 тысяч фельдшеров, медбратьев и медсестер. Более того, к работе с пациентами привлекли около 41 тысячи студентов-ординаторов и аспирантов. В борьбе с коронавирусом также принимают активное участие волонтеры.

Мурашко добавил, что тяжелая форма заболевания чаще всего встречается у пациентов старше 60 лет, диабетиков, людей с ожирением. Мужчины при этом переносят болезнь тяжелее, чем женщины.

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы, что даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.