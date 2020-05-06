РИАМО - 6 мая. В Московской области продлили прием заявок для очного участия в земельных аукционах для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, крестьянского либо фермерского хозяйства и сельхозпроизводства, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Прием заявок составит не менее чем 30 дней после завершения режима самоизоляции. Торги будут проведены в установленном порядке после окончания приема заявок», – говорится в сообщении.

Прием заявок на участие в земельных аукционах в очной форме продлили в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и предотвращения нарушения прав и интересов лиц, которые желают подать заявки и участвовать в аукционах.