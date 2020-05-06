РИАМО - 6 мая. В электропоездах Центральной пригородной пассажирской компании с начала апреля дезинфекцию подвижных составов провели более 39 тысяч раз, в вагонах моют поручни, крепления для велосипедов, багажные полки, столики, полы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В общей сложности в апреле обработку составов дезинфицирующими средствами провели 39022 раза.

«Дополнительно в ночное время все составы МЦД обрабатывают холодным туманом: в генераторах с помощью ультразвука из дезинфицирующего средства образуется холодный пар, убивающий почти 100% микробов. За апрель эту технологию применили более 2 тысяч раз», – говорится в сообщении.

Влажная уборка и дезинфекция вагонов проводится три раза в день – после ночной стоянки, после утреннего пика и перед вечерним пиком. Моются багажные полки, крепления для велосипедов, поручни, полы, столики. На протяжении всех поездок за чистотой в электропоездах следит сотрудник клининговой службы.

Пассажирам напомнили о необходимости соблюдать режим домашней самоизоляции. В случае если поездку отложить нельзя, то требуется находиться на расстоянии 1,5-2 метра от других пассажиров, обрабатывать гаджеты и предметы частого использования антисептиком, соблюдать рекомендации профильных организаций.

С 15 апреля для поездок на общественном транспорте по Москве и Московской области (в том числе и на всех пригородных электропоездах) необходим цифровой пропуск, к которому нужно привязать транспортную карту.

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы, что даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.