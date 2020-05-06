РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 мая. В подмосковных Котельниках волонтеры почти за два месяца со дня создания штаба выполнили свыше тысячи заявок от жителей на самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На протяжении нескольких месяцев в городском округе Котельники работает Волонтерский штаб, который оказывает поддержку нуждающимся гражданам. В штаб входят несколько общественных организаций, например, «Молодая Гвардия», Молодежный парламент, а также неравнодушные жители города.

«Волонтеры помогают закупить продукты, медикаменты, развозят продовольственные наборы от губернатора Московской области Андрея Воробьева. За время своей работы штаб отработал более тысячи заявок от жителей города», - говорится в сообщении.

На минувших выходных к молодогвардейцам приехал известный музыкант Ив Набиев. Вместе с волонтерами он принял участие в доставке 12 продуктовых наборов от губернатора.

«Сейчас у артистов не самое благоприятное время, все сидят на самоизоляции дома. Недавно мне позвонили мои знакомые волонтеры из Котельников и предложили с ними пройтись по квартирам, разнести наборы от губернатора Московской области Андрея Воробьева. И я, чтобы не сидеть без дела, с радостью согласился. Вообще считаю, что это благое дело - приносить людям пользу для того, чтобы жители оставались дома и сохраняли свое здоровье», - отметил Набиев.

Текстовая трансляция

6 МАЯ

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