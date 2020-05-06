РИАМО - 6 мая. В обращение поступила памятная серебряная монета номиналом один рубль «Московский метрополитен», на оборотной стороне монеты нанесено рельефное изображение эмблемы столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

«Традиционно на лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ». Указан номинал – «1 РУБЛЬ» и дата – «2020 год», - говорится в сообщении.

Также на лицевой стороне монеты указано обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева и проба – 925. Размещен товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора. Масса драгоценного металла в чистоте – 7,78 грамма.

По окружности оборотной стороны монеты размещена надпись «Московский метрополитен», а в центре находится рельефное изображение эмблемы подземки. У монеты есть боковая рифленая поверхности.

Тираж монеты составил 3 тысячи штук.