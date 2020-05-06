РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В подмосковном Подольске выпускникам 11-х классов перенесли резервный срок проведения итогового сочинения на 25 мая, ранее его планировали провести в среду, сообщается на сайте администрации округа.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки перенесла резервный срок проведения итогового сочинения с 6 на 25 мая. В соответствии с указом президента РФ «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» дни с 6 по 8 мая объявлены нерабочими, итоговое сочинение не может быть проведено в ранее предусмотренный резервный срок - 6 мая», - говорится в сообщении.

В случае, если эпидемиологическая ситуация и принятые в отдельных регионах ограничительные меры не позволят провести итоговое сочинение в новый дополнительный срок, 25 мая, Рособрнадзор определит для этих регионов другую дату проведения сочинения.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации. Более 99,5% выпускников 2020 года уже успешно прошли эту процедуру и получили зачет.