РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мая. Госавтоинспекторы организовали дополнительные посты для проверки электронных пропусков у водителей и пассажиров, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В целях усиления контроля за соблюдением мер самоизоляции на территории обслуживания Госавтоинспекции горокруга Красногорск организовано четыре постоянных и три мобильных дополнительных поста, на которых автоинспекторы в ходе надзора за дорожным движением проверяют наличие специальных пропусков и QR-кодов у водителей и пассажиров автотранспорта», - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники ГИБДД раздают автомобилистам наборы средств индивидуальной защиты и проводят беседы о важности соблюдения мер личной безопасности в режиме самоизоляции.

«На доппостах круглосуточно будут дежурить 22 сотрудника», - добавляется в материале.

Для передвижения на транспорте жителям Красногорска требуется оформить электронный пропуск. Сделать это можно через портал Госуслуг, посредством мобильного приложения «Госуслуги СТОП Короновирус» и с помощью СМС на номер 0250.

Кроме того, по предписанию главного государственного санитарного врача Подмосковья № 213-06 и согласно постановлению губернатора Московской области № 222-ПГ с 1 мая в Подмосковье в местах общего пользования - магазинах, аптеках, транспорте и на месте работы рекомендуется надевать маску или респиратор. С 12 мая это требование станет обязательным. Следить за соблюдением «масочного режима» будут сотрудники полиции и ГИБДД.

«Нарушителей ждет штраф 4000 рублей. Вход в общественный транспорт без маски будет запрещен», - заключается в материале.

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы, что даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.