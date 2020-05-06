РИАМО – 6 мая. Более 1,5 миллионов предприятий малого и среднего бизнеса воспользовались отсрочкой по выплате налогов и взносов в социальные фонды, в дальнейшем по этим суммам будет предоставлена рассрочка по выплате на год, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В перечень пострадавших отраслей вошли 11 сфер, где занято более 6 миллионов человек. Одна из мер поддержки - предоставление отсрочек, что позволяет максимально выплатить заработные платы.

«По вашему поручению (президента РФ Владимира Путина - ред.) реализовано поручение о переносе сроков оплаты налогов и взносов в социальные фонды более чем для 1,5 миллионов организаций и ИП, субъектов МСП, общий объем перенесенных налогов составил более 217 миллиардов рублей», - сказал Решетников.

Он отметил, что в дальнейшем по этим суммам будет предоставлена рассрочка по выплате на год.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы, что даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.