РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В подмосковном Подольске на Объездной дороге в среду днем столкнулись три автомобиля, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Объездной дороге вблизи гипермаркета «Леруа Мерлен» в районе 15:40.

«Я проезжал мимо и недалеко от гипермаркета увидел ДТП с участием трех машин: внедорожника Cadillac Escalade, кроссовера Renault Duster и лекговушки. Причем кроссовер был каршеринговый. Авария не сильная. Никто не пострадал», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данном промежутке автодороги на 16:05 движение не затруднено.