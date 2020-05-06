РИАМО - 6 мая. Второй или третьей волны коронавируса, предсказанной в немецком Институте Роберта Коха, не будет, однако у Covid-19 могут остаться природные очаги, сообщил профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

«Примеры предыдущих пандемий коронавируса в Китае в 2002-2003 годах и на Ближнем Востоке в 2012-2014 годах показывали полное исчезновение инфекции. В Ухани сейчас нет второй волны никакой. Я думаю, что все будет ограничено максимальными показателями, потом пойдет на снижение», – сказал Бутенко в эфире радио Sputnik.

При этом он добавил, что, хотя второй волны не должно быть, по мере выздоровления людей вирус не исчезнет полностью. У коронавируса имеются природные очаги, он всегда выживает в летучих мышах, верблюдах и других животных.

Ранее глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер предупредил о двух новых волнах заражения коронавирусной инфекцией. По его словам, инфекция будет распространяться до тех пор, пока число переболевших не достигнет 60% или даже 70% населения планеты.

С начала распространения Covid-19 общее число зараженных составило свыше 3,5 миллиона человек, выздоровели за все время более 1,1 миллиона пациентов, скончались 256 232 человека.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы, что даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.