РИАМО – 6 мая. Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В среду президент РФ Владимир Путин проводит видеосовещание по вопросам реализации мер по поддержке экономики и соцсферы в условиях пандемии коронавируса. Также обсуждаются предложения по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений.

«Мы с вами говорили о том, что 95 тысяч коек должно было быть открыто до 28 апреля, но на сегодняшний день уже перепрофилировано и открыто большее количество коек, потому что ряд регионов имеют более сложную эпидемиологическую ситуацию. В общей сложности 126 тысяч коек сейчас развернуто», - сказал Мурашко в ходе совещания.

Он отметил, что 36% от общего количества коек находятся в режиме ожидания пациентов.

По словам Мурашко, сейчас количество госпитализированных людей с коронавирусом превышает число выписанных пациентов.

«Объем дополнительного коечного фонда мы доводим до регионов. В случае необходимости, чтобы разворачивались койки уже не интенсивного лечения, для городов-миллионников это (дополнительный фонд - ред.) до 2 или 3 коек на тысячу человек, для остальных регионов - 1-2 койки на тысячу человек», - добавил Мурашко.

На текущий момент в России выявили 165929 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы, что даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.