РИАМО - 6 мая. Ситуация с наличием средств индивидуальной защиты в медицинских организациях страны является стабильной, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мониторинг средств индивидуальной защиты в медицинских организациях позволяет говорить, что сегодня ситуация достаточно стабильна. Выпускаются отечественные многоразовые костюмы для медицинских работников, идет оценка формирования иммунитета у медработников, зарегистрированы тест-системы отечественных производителей», - сказал Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр отметил, что в России продолжается работа над вакциной. Также ряд лекарственных препаратов уже показывают свою эффективность.

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы, что даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.