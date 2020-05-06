Кому положена отсрочка по кредиту во время пандемии коронавируса

Представители бизнеса
Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) из перечня пострадавших отраслей (утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434) вправе по первому требованию получить шестимесячную отсрочку платежей по любым кредитным договорам, заключенным до 3 апреля 2020 года. Список периодически дополняется.
Сейчас в перечень пострадавших отраслей включены:
-организации в сфере авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок;
-организации в сфере культуры, досуга и развлечений;
-физкультурно-оздоровительные и спортивные организации;
-туристические агентства;
-организации в сфере гостиничного бизнеса;
-организации в сфере общественного питания;
-организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения;
-организации, занимающиеся проведением конференций и выставок;
-организации, оказывающие бытовые услуги населению (салоны красоты, химчистки и др.).
Андрей Прокофьев, практикующий юрист, член Ассоциации юристов России, управляющий партнер юридической фирмы «Бизнес-санация», уточняет, что при этом существуют следующие ограничения: выручка до 2 миллиарда рублей в год, численность сотрудников не более 250 человек.
Как МСП, так и ИП могут выбрать – приостановить выплату вовсе или уменьшить размер платежа на льготный период, уточнила Надежда Пирогова, специалист по банкротству, партнер юридической компании «Legal Way».
Индивидуальные предприниматели
По словам Никиты Филиппова, заведующего бюро адвокатов «Де-юре», почетного адвоката России, правовое регулирование относительно ИП отличается от регулирования кредитных каникул субъектов МСП.
Одно из условий получения каникул – снижение дохода за месяц, предшествующий обращению, более чем на 30% от среднемесячного дохода заемщиков за 2019 год. Среднемесячный доход определяется как результат деления совокупного дохода за 2019 год на 12 месяцев. Сумма кредита, по которому запрашивается отсрочка, не должна превышать 300 тысяч рублей. Никаких других ограничений нет: оборот, сфера деятельности или количество сотрудников роли не играет, добавила Марина Кашина, исполнительный директор краудлендинговой площадки Lemon.online.
Во время каникул проценты начисляются по льготной ставке – 2/3 от среднерыночного значения ставок по потребительским кредитам (кроме кредитов, обеспеченных ипотекой). Проценты, начисленные за период каникул, уплачиваются заемщиком после исполнения графика платежей, а не включаются в сумму основного долга, как это предусмотрено для МСП.
Физические лица и самозанятые
Физлица, к которым относятся и самозанятые, также могут требовать от банка предоставления кредитных каникул, если уже не находятся на льготном режиме.
Условия следующие: снижение дохода за месяц, предшествующий обращению, более чем на 30% от среднемесячного дохода заемщиков (созаемщиков) за 2019 год (Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»). Кредитный договор должен был быть заключен до вступления в силу закона о кредитных каникулах. Этот критерий введен, чтобы обеспечить помощь только тем, кто действительно не мог рассчитать падение уровня своего дохода в 2020 году, уточнил Никита Филиппов.
Также кредиты должны соответствовать определенным размерам:
-обычный потребительский кредит не должен превышать 250 тысяч рублей;
-автокредит с залогом транспортного средства – 600 тысяч рублей;
-ипотечный кредит 4,5 миллиона рублей – для жилья, расположенного в Москве, 3 миллиона рублей – для жилья, расположенного в Московской области, Санкт-Петербурге или Дальневосточном федеральном округе, 2 миллиона рублей – для жилья, расположенного на иной территории;
-займы по кредитной карте – 100 тысяч рублей.
Некоторые банки идут навстречу заемщикам и предлагают собственные программы для предоставления отсрочки. Так, в пресс-службе «Московского кредитного банка» рассказали, что в рамках собственных программ поддержки клиентов готовы рассматривать обращения клиентов с кредитами, суммы которых превышают указанные в Постановлении. В этом случае необходимо предоставить документы, подтверждающие потерю работы или снижение дохода. По словам представителя пресс-службы МКБ, в банке предлагают отсрочку на два месяца вне зависимости от суммы кредита гражданам, чьи доходы сократились более чем на 30%, а также гражданам, потерявшим работу или заболевшим коронавирусом. Оформление кредитных каникул возможно, как очно, так и удаленно, через Интернет.
По словам Пироговой, единственное отличие при оформлении кредитных каникул для самозанятых от остальных физлиц заключается в том, что при доказательстве снижения дохода на 30% и при расчете среднемесячного дохода будут использоваться сведения, предоставленные заемщиком с помощью мобильного приложения «Мой налог».
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Как проходит и завершается льготный период
Кредитор отправляет заемщику новый график платежей. Приостанавливается начисление штрафных санкций за просроченные платежи по кредиту, которые накопились до даты начала действия льготного периода. Их необходимо будет заплатить после расчета по основному долгу. Кроме того, кредитор не имеет право потребовать досрочно погасить кредит, равно как и взыскать заложенное по договору имущество (это же касается и поручителей).
Пирогова подчеркнула, что льготный период предоставляют бесплатно только для ипотечных кредитов, в остальных случаях за возможность получить кредитные каникулы придется заплатить: на сумму основного долга начисляются проценты по специальной процентной ставке, установленной Банком России.
Заемщик вправе не дожидаться окончания льготного периода и сообщить кредитору о возобновлении кредитного договора на прежних условиях. Он может досрочно погасить часть основного долга, не прерывая каникулы. По общему правилу после окончания льготного периода кредитный договор считается возобновленным на прежних условиях. Все, что заемщик был обязан заплатить, будет прибавлено к общей сумме задолженности по кредиту и подлежит оплате после расчета по займу в обычном порядке. Сроки кредитов и займов при этом продлеваются на срок каникул. Кредитор не позднее чем через 5 дней после окончания льготного периода по договору, обязан сделать перерасчет платежей и направить их график заемщику.
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Особенности закона о кредитных каникулах
Для физлиц минус закона заключается в том, что он распространяется только на официально трудоустроенных граждан, считает Артем Морозов, юрист юридической службы «Единый центр защиты». Большой процент работников получает «серую» зарплату в конверте. В таком случае им, по идее, нужно идти в суд и доказывать трудовые отношения, а это отнимает очень много времени, да и суды сейчас переносят судебные заседания в связи с пандемией.
Также с точки зрения закона и кредиторов, увольнение по собственному желанию не является ухудшением материального положения по объективным причинам, это личное желание. Чаще всего сотрудников как раз вынуждают написать заявление «по собственному», а не увольняют в рамках сокращения штата. Поэтому, хотя закон и полезный, его аудитория достаточно мала, считает эксперт. По мнению Морозова, нужны контролирующие схемы того, как банки его соблюдают. К тому же, требуется расширить толкование понятия «ухудшение материального положения».
Надежда Пирогова среди недостатков закона выделяет сложность самого его текста, который составлен со множеством отсылочных норм. Разобраться в нем самостоятельно, без юридической поддержки, практически нереально, считает эксперт. Также это затрудняет проверку правомерности действий банка. Другой существенный недостаток – маленькие размеры потребительских кредитов, сужающие круг потенциальных получателей каникул. Наконец, кредитные каникулы остаются платными: на сумму основного долга начисляются проценты, хоть и в меньшем размере, подытоживает юрист.
Куда и с какими документами обращаться
Представителям МСП, ИП, физическим лицам, в том числе самозанятым, надо обращаться в свой банк с требованием о предоставлении кредитных каникул. То, каким именно образом их можно подать, нужно уточнять в самой кредитной организации. Главное – сделать это в срок до 30 сентября 2020 года.
Кредитор обязан рассмотреть ваше требование в течение 5 дней и дать на него ответ. При этом он проверит, имеете ли вы право на каникулы, для чего запросит информацию о заемщике у компетентных государственных органов (ФНС, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и иные). Он также может запросить дополнительные документы и у заемщика, какие именно – надо уточнять в каждом конкретном случае отдельно. Если в течение 10 дней с момента получения кредитором вашего требования ответ не получен, льготный период считается установленным.
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