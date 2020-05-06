Кому положена отсрочка по кредиту во время пандемии коронавируса

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Физлица, к которым относятся и самозанятые, также могут требовать от банка предоставления кредитных каникул, если уже не находятся на льготном режиме.

Условия следующие: снижение дохода за месяц, предшествующий обращению, более чем на 30% от среднемесячного дохода заемщиков (созаемщиков) за 2019 год (Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»). Кредитный договор должен был быть заключен до вступления в силу закона о кредитных каникулах. Этот критерий введен, чтобы обеспечить помощь только тем, кто действительно не мог рассчитать падение уровня своего дохода в 2020 году, уточнил Никита Филиппов.

Также кредиты должны соответствовать определенным размерам:

-обычный потребительский кредит не должен превышать 250 тысяч рублей;

-автокредит с залогом транспортного средства – 600 тысяч рублей;

-ипотечный кредит 4,5 миллиона рублей – для жилья, расположенного в Москве, 3 миллиона рублей – для жилья, расположенного в Московской области, Санкт-Петербурге или Дальневосточном федеральном округе, 2 миллиона рублей – для жилья, расположенного на иной территории;

-займы по кредитной карте – 100 тысяч рублей.

Некоторые банки идут навстречу заемщикам и предлагают собственные программы для предоставления отсрочки. Так, в пресс-службе «Московского кредитного банка» рассказали, что в рамках собственных программ поддержки клиентов готовы рассматривать обращения клиентов с кредитами, суммы которых превышают указанные в Постановлении. В этом случае необходимо предоставить документы, подтверждающие потерю работы или снижение дохода. По словам представителя пресс-службы МКБ, в банке предлагают отсрочку на два месяца вне зависимости от суммы кредита гражданам, чьи доходы сократились более чем на 30%, а также гражданам, потерявшим работу или заболевшим коронавирусом. Оформление кредитных каникул возможно, как очно, так и удаленно, через Интернет.

По словам Пироговой, единственное отличие при оформлении кредитных каникул для самозанятых от остальных физлиц заключается в том, что при доказательстве снижения дохода на 30% и при расчете среднемесячного дохода будут использоваться сведения, предоставленные заемщиком с помощью мобильного приложения «Мой налог».

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