РИАМО - 6 мая. Более 700 тысяч безработных зарегистрировали в России после 1 марта, те, кто потерял работу из-за коронавируса, получают пособия в 12,1 тысячи рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день в РФ зарегистрированных безработных 1,2 миллиона человек, с 1 марта мы зарегистрировали 735 тысяч граждан (безработных – ред.)», - сказал Котяков.

Он отметил, что размер пособия зависит от длительности трудового стажа и размера заработной платы. Если гражданин потерял работу после 1 марта, то он получает 12,1 тысячи рублей.

«Таких пособий уже назначено на общую сумму 1,8 миллиарда рублей», - заключил Котяков.