РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В рамках международной акции «Сад Победы» высадили 100 кустов сирени в микрорайоне Дубровицы в подмосковном Подольске, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

В преддверии Дня Победы, 6 мая, соблюдая меры предосторожности, сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» совместно с представителями школы имени Героя России Александра Монетова, культурно-просветительского центра «Дубровицы», управляющей компании «Дубровицы» высадили 100 кустарников. Выражаем слова благодарности всем, кто принял сегодня участие в посадке кустарника», – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отдать дань погибшим героям могут все желающие, посадив на приусадебном участке, даче или в палисаднике около дома любое дерево. Разместить фото можно в социальных сетях с хештегами #СадПамятиДома, #СадПамятии и на сайте Садпамяти2020.рф.

В годовщину 75-летия Победы Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой - создать каждому из погибших в СССР в годы Великой Отечественной войны живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. Акция продлится до 22 июня.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>