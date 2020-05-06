РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. В городской клинической больнице Мытищ проходят лечение 1002 пациента с коронавирусной инфекцией и пневмонией, сообщается на сайте администрации горокруга.

«По данным на 5 мая, по поликлиникам городского округа Мытищи под наблюдением находятся 1 115 человек. Всего мазков МГКБ взято почти 8 тысяч. Положительных Covid-19 по стационару - 285, по поликлиникам - 201, из них 14 детей. Полностью перепрофилирован на работу с пневмонией региональный сосудистый центр МГКБ. В общей сложности в инфекционных отделениях МГКБ проходят лечение 1002 пациента с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Ежедневно с ними работают более 250 медицинских работников», - говорится в сообщении.

В МГКБ развернуто свыше 1250 коек для лечения пациентов с пневмониями и коронавирусной инфекцией, госпитализированы уже 1077 человек.

«Для лечения коронавирусных пациентов и пациентов с пневмонией также развернуты койки в стационарах МГКБ - в деревнях Сухарево и Осташково. В новой поликлинике МГКБ по адресу: улица Воровского, дом №2 развернуто 325 коек под пациентов с диагнозами новая коронавирусная инфекция и пневмония. Здесь находятся пациенты, идущие на выздоровление. Есть необходимость в кислородных розетках», - говорится в сообщении.

В МГКБ находятся самые тяжелые больные пациенты с коронавирусной инфекцией и с осложненными формами пневмонии со всей Московской области, а также из других регионов. На временном проживании находятся более 40 врачей и медсестер. Они размещены в санатории в Подлипках, и в гостинице центра единоборств по улице Силикатная в Мытищах. Подвоз медицинских работников в гостиницу и обратно осуществляется каждый день, утром и вечером.

«Дано объявление о приеме на работу медицинских работников. Люди откликаются, идут устраиваются на работу. Работают 29 стационарных и шесть портативных аппаратов ИВЛ, существует потребность еще в 6 стационарных аппаратах ИВЛ. Средства индивидуальной защиты имеются в полном объеме. Они закупаются как силами больницы, так и поступают по линии Минздрава Подмосковья», - говорится в материале.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы, что даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.