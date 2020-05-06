РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мая. В период сложной эпидемиологической обстановки полицейские Люберец продолжают нести службу в усиленном режиме, они составили 53 протокола об административных правонарушениях в первую неделю майских праздников, сообщил начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«В первую неделю майских праздников в отношении физических лиц было составлено 53 протокола об административных правонарушениях. Ежедневно на улицы округа выходят 80 патрулей из 250 сотрудников полиции», - сказал Романцев.

Также он сообщил, что за неделю в межмуниципальное управление поступило 2 тысячи обращений граждан.